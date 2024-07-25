«Показал пример»: врио губернатора Вологодской области объяснил, зачем заговорил на английском на совещании

Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов во время совещания перешел с русского языка на английский, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе. В беседе с «Газетой.Ru» он объяснил, что был раздосадован результатами и хотел показать чиновникам пример спонтанной речи.

«По всем основным экзаменационным предметам Вологодчина показала результат выше среднего по России, кроме английского. Для меня, как для международника по образованию, это досадно. Пришлось экспромтом показать небольшой пример спонтанной речи, и я рад, что на это обратили внимание. Учить языки надо. Как представители государства-лидера мы должны расширять границы общения, обмена и влияния, и для этого не плохо иметь в запасе английский. Надеюсь, что через год ситуация с языковыми экзаменами в нашем регионе станет лучше», — сказал он.

Филимонов также посоветовал иностранным коллегам учить русский язык.

«Зарубежным коллегам я порекомендовал бы учить русский язык, который веками остается ключом к сокровищнице научных и духовных знаний. Активная коммуникация — инструмент решения многих проблем», — добавил он.

До этого на странице Филимонова в социальной сети «ВКонтакте» был опубликован фрагмент оперативного совещания с правительством, в котором главе региона рассказывают, что результаты ЕГЭ в регионе оказались выше средних по стране по всем предметам, кроме экзаменов по иностранному языку и информатике.

В ответ Филимонов перешел на английский язык и спросил, что с ним не так и в чем сложность. Собеседница попыталась продолжить свой отчет, но чиновник остановил ее и попросил ответить на свой вопрос, продолжая говорить по-английски.

Ранее Филимонов объяснил, почему зачитал рэп на английском во время празднования Дня молодежи.