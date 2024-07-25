Жителям Москвы рассказали, ждать ли возвращения жары в ближайшее время

Жаркая погода с температурой воздуха выше +30°C в ближайшее время в Москве не ожидается. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет «Лента.ру».

По его словам, в предстоящие дни в российской столице прогнозируется «приятная» погода. Днем столбики термометров будут показывать от +26°C до +28°C. При этом синоптик не исключил, что на востоке Московской области температура воздуха может достичь +29°C.

«Сильной 30-градусной жары не стоит ждать», — сказал Шувалов.

Он добавил, что в ближайшее время в Москве будет облачно. Дожди прогнозируются 25 июля и 28 июля во второй половине дня, уточнил метеоролог. В остальное время осадки не предвидятся.

До этого синоптики центра «Фобос» сообщили, что до конца текущей недели в российской столице сохранится солнечная погода. Днем столбики термометров будут показывать до +26°C, что на два–три градуса выше календарной нормы.

При этом ночи станут заметно холоднее, предупредили специалисты. Температура воздуха в темное время суток в Москве будет составлять от +12°C до +17°C.

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