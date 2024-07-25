Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку с отеком легких

Подмосковные ветеринары спасли 16-летнюю кошку Мусю, поступившую в тяжелом состоянии. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Животное поступило на прием к специалистам Дмитровской ветеринарной станции в тяжелом состоянии. Владелец рассказал, что у Муси наблюдалась отдышка, но это не мешало ей играть и наслаждаться жизнью. Однако за день до приема кошка стала отказываться от воды и еды.

Ветеринары осмотрели Мусю и установили, что у животного в легких большое количество жидкости, что привело к отеку. К тому моменту состояние кошки оценивали как критическое — ей экстренно провели кислородотерапию. Дыхание питомца удалось восстановить, сейчас она проходит лечение. Специалистам еще предстоит выяснить, что стало причиной состояния Муси.

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