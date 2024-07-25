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Патрушев: Запад играет с огнем, помогая Украине

Патрушев: Запад, наращивая финансовую и техническую помощь Киеву, играет с огнем

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Kremlin Pool/Global Look Press

Запад продолжает «играть с огнем», продолжая наращивать финансовую и техническую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России», — заявил он.

Патрушев добавил, что на сегодняшний день западные демократы в попытке добиться стратегического поражения России увеличивают снабжение оружием и ресурсами украинскую армию, чтобы сделать то, «что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы прошлого столетия».

До этого в парламенте Германии заявили, что НАТО придерживается «недальновидной политики». Как отметила член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, Североатлантический альянс увеличивает риск прямого участия организации в вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что страны Запада вплотную подошли к «точке невозврата» в украинском конфликте. По его мнению, сложившаяся ситуация может привести к их прямому военному столкновению с Россией.

Ранее главу Пентагона предупредили об опасности эскалации из-за поставок оружия ВСУ.

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