Запад продолжает «играть с огнем», продолжая наращивать финансовую и техническую помощь Киеву. Об этом заявил помощник президента РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Играя с огнем, игнорируют исторические факты неминуемого провала попыток агрессии в отношении России», — заявил он.

Патрушев добавил, что на сегодняшний день западные демократы в попытке добиться стратегического поражения России увеличивают снабжение оружием и ресурсами украинскую армию, чтобы сделать то, «что не удалось гитлеровскому фашизму, взращенному в 30-е годы прошлого столетия».

До этого в парламенте Германии заявили, что НАТО придерживается «недальновидной политики». Как отметила член немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» Севим Дагделен, Североатлантический альянс увеличивает риск прямого участия организации в вооруженном конфликте между РФ и Украиной.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан указал, что страны Запада вплотную подошли к «точке невозврата» в украинском конфликте. По его мнению, сложившаяся ситуация может привести к их прямому военному столкновению с Россией.

Ранее главу Пентагона предупредили об опасности эскалации из-за поставок оружия ВСУ.