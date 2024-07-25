Москвич, добавлявший яд в еду родителей, признался в подобном преступлении

Мужчина, которого подозревают в том, что он подсыпал химическое вещество в еду матери и отчима, признался в еще одном подобном преступлении. Об этом сообщает управление СК РФ по Подмосковью.

Установлено, что в день инцидента 25-летний россиянин проводил время с другом и дал ему морс, в который заблаговременно подсыпал яд. В результате молодой человек отравился, медикам спасти его не удалось.

Более того, подозреваемый может быть причастен к еще пяти подобным эпизодам. При этом четверо выжили.

Инцидент с другом мужчины лег в основу еще одного уголовного дела. По первому делу, связанному с отравлением родителей, ему уже предъявили обвинение.

На данный момент проводятся все необходимые мероприятия, которые помогут установить тяжесть вреда здоровью и выяснить все обстоятельства.

По версии следствия, житель Балашихи полгода подмешивал сильное химическое вещество в еду родителей. В какой-то момент старшие члены семьи почувствовали серьезное недомогание, но врачи не смогли определить причину, поэтому обратились к правоохранителям. В содеянном молодой человек признался.

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