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Деятельность лагеря в Кузбассе, где массово заболели дети, приостановили

В Кузбассе приостановили работу лагеря, где массово заболели дети

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Shutterstock

В Кузбассе приостановили деятельность лагеря на базе железнодорожного санатория-профилактория, где заболели 39 детей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по региону.

По информации пресс-службы, в ходе эпидемиологического расследования в работе лагеря «Магистраль» выявили множество нарушений. К раздаче еды привлекались посторонние лица, заведующая производством приступила к работе без результатов медобследования, оборудование пищеблока не было промаркировано необходимым образом, а хранение продуктов осуществлялось не в соответствии с требованиями. Кроме того, учет инфекционных заболеваний не регистрировался по правилам, а информация о недомогании у детей поступила в соответствующие органы лишь от родителей несовершеннолетних.

Суд признал юрлицо виновным в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства и приостановил деятельность лагеря на 30 суток.

Ранее число отравившихся в санатории «Магистраль» увеличилось до 39.

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