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Россиянам рассказали, как правильно собирать смородину

В редакции ОСН выяснили, что смородину лучше собирать вместе с плодоножкой

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Pixabay

Смородину лучше всего собирать в сухую погоду, когда на ягодах нет росы и капель дождя. Так можно избежать гниения и порчи урожая. Об этом рассказали журналисты Общественной Службы Новостей со ссылкой на экспертов.

При сборе смородины специалисты советуют использовать ножницы или секатор, чтобы срезать ягоды вместе с плодоножками. Это позволит сохранить плоды свежими и избежать их повреждения.

После сбора ягоды рекомендуется перебрать, удалив поврежденные экземпляры. Затем смородину стоит промыть прохладной водой. Хранить урожай эксперты советуют в морозильной камере, чтобы сохранить все его полезные свойства и вкусовые качества.

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух до этого назвала самые полезные ягоды июля. В средних широтах страны, по ее словам, месяц начинается с урожая жимолости и клубники, продолжается черникой, ежевикой и малиной и уже ближе к концу дарит другие ягоды, например вишню и смородину.

В первую очередь они полезны благодаря содержанию витамина С, который благотворно влияет на иммунитет, отметила врач.

Ранее россияне выбрали самую любимую ягоду.

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