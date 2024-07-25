Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В суд поступило ходатайство об аресте главы Военно-строительной компании МО Белкова

МВД требует ареста гендиректора Военно-строительной компании Минобороны Белкова

close
100%
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ) ' class="item-image" >
Военно-строительный комплекс Министерства обороны (ВСК МО РФ)

В Тверской суд поступило ходатайство об аресте генерального директора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова», — уточнили в судебной инстанции.

Фигурант обвиняется по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В суде отметили, что заседание о рассмотрении ходатайства следователей запланировано на ближайшее время.

Накануне в Москве задержали главу Военно-строительной компании, работу которой курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. Инцидент, который расследует СК, произошел в 2019 году, когда Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по спецобъектам. Речь идет о закупке томографа по завышенным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к материалам дела Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.

Все новости на тему:
Аресты в Минобороны
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами