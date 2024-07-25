В суд поступило ходатайство об аресте главы Военно-строительной компании МО Белкова

В Тверской суд поступило ходатайство об аресте генерального директора Военно-строительной компании Минобороны Андрея Белкова по делу о махинациях. Об этом сообщает ТАСС.

«В суд поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Белкова», — уточнили в судебной инстанции.

Фигурант обвиняется по делу о злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа. В суде отметили, что заседание о рассмотрении ходатайства следователей запланировано на ближайшее время.

Накануне в Москве задержали главу Военно-строительной компании, работу которой курировал обвиняемый в коррупции экс-замглавы Минобороны Тимур Иванов. Инцидент, который расследует СК, произошел в 2019 году, когда Белков возглавлял Главное военно-строительное управление по спецобъектам. Речь идет о закупке томографа по завышенным ценам. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее к материалам дела Иванова приобщили госконтракты и сведения из налоговой.