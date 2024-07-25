В Казахстане упал гидросамолет

Гидросамолет упал в озеро Алаколь, расположенное на территории Казахстана. Об этом сообщается в Telegram-канале местного информационно-аналитического портала ORDA.

В материале отмечается, что на борту воздушного судна находились два человека. Прибывшие на место врачи оценили состояние мужчины как тяжелое, а женщины как средней степени тяжести.

«Бригада 103 доставляет их в больницу [города] Ушарала», — говорится в публикации.

По информации журналистов, гидросамолет находится в частной собственности. Владелец, личность которого сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов, сдает аппарат в аренду.

Как рассказал неназванный источник портала, причиной ЧП стала техническая неисправность. У воздушного судна отказала система управления, из-за чего гидросамолет сделал резкий крен. После этого он перевернулся и рухнул в озеро.

24 июля в аэропорту в столице Непала потерпел крушение самолет авиакомпании Saurya Airlines. На борту находились 19 человек, включая членов экипажа. Выжил только капитан воздушного судна.

Ранее у пассажирского самолета, совершавшего рейс Сочи — Сургут, отказал генератор.