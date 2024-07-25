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Школьницу, которая приехала с родителями из Москвы в Омск и пропала, нашли мертвой

В Омске нашли тело пропавшей 15-летней девушки из Москвы

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Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Омской области/VK

В Омске прекращены поиски девочки из Москвы, которая ушла гулять и не вернулась. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Тело 15-летнего подростка обнаружили в Иртыше, возле лодочной станции.

«Выражаем признательность волонтерам и всем, принимавшим участие в розыске несовершеннолетней», – сообщается в публикации.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, школьница, наиболее вероятно, утонула. Информация о точной причине отсутствует.

Девушка приехала в Омск из Москвы вместе с родителями. Семья заселилась в гостиницу, но во время отдыха между школьницей и старшими возник конфликт, после чего она решила погулять одна. К моменту вылета она в гостиницу не пришла.

Погибшую искали несколько суток. В Омске оставался ее отец, мать вместе со вторым ребенком вернулась в Москву. Во время поисков собаки взяли след подростка, животные привели поисковые отряды к реке, которую проверили водолазы.

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