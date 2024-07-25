Человеку оторвало ногу взрывом баллона с пропаном возле ТЦ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге перед торговым центром взорвался баллон с пропаном, один человек попал в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал «СВЕТ Екатеринбург».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Сурикова, 51. Перед торговым центром «Дмитревский» произошел взрыв баллона с пропаном, предварительно, в киоске спортивных товаров. После этого начался пожар. На кадрах с места происшествия виден дым и обгоревшие строения.

Сообщается об одном пострадавшем в результате инцидента. Человек с оторванной ногой находится в реанимации. Информации о его состоянии не поступало.

До этого в квартире на северо-востоке Москвы произошел взрыв газового баллона. В результате инцидента пострадал 40-летний мужчина. Его передали медицинским работникам. Данные о его состоянии здоровья пока не поступали. Причины происшествия устанавливают специалисты.

Ранее в Москве пожар заблокировал пациентов и врачей в стоматологии.