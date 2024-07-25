В Москве задержали молодого человека по обвинению в оправдании терроризма

Сотрудники правоохранительных органов задержали 20-летнего жителя Москвы, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по городу.

В заявлении отмечается, что в отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. По данным следствия, гражданин не позднее 27 июля 2023 года оставил комментарий об оправдании терроризма под одним из роликов в социальных сетях. При этом публикация была доступна для просмотра неограниченному кругу лиц.

«Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

В пресс-службе столичного управления СК РФ добавили, что сейчас следователи решают вопрос об избрании молодому человеку меры пресечения.

25 июля Центральный окружной военный суд вынес приговор жительнице Курганской области, мечтавшей о возрождении СССР. Гражданка стала фигурантом дела о публичном оправдании терроризма из-за призывов к совершению насильственных действий в отношении людей определенной национальности и отказ признавать легитимность Российской Федерации. В результате ее отправили в колонию на шесть лет.

Ранее в Томске осудили мужчину, публиковавшего в социальных сетях призывы к насилию.