В Подмосковье пройдет фестиваль для садоводов и любителей литературы

В Коломне 7 и 14 сентября пройдет XII Международный яблочно-книжный фестиваль, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль объединит в себе литературу, садоводство, искусство, музыку, театр и гастрономию.

Основная программа фестиваля пройдет в исторической части Коломны 7 сентября. Тема фестиваля в 2024 году — «Угощение садом».

В рамках программы для посетителей выступят известные авторы, пройдет обсуждение бестселлеров, презентация книжных новинок и состоятся встречи с детскими издательствами.

Также для посетителей проведут дегустацию продуктов.

7 сентября мероприятия фестиваля пройдут в сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина, музее-резиденции «Арткоммуналка. Ерофеев и Другие», музее-лаборатории «Шелковая фабрика», на Москворецкой набережной и в других локациях Коломны.