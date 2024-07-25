Обвиняемый в подрыве машины в Москве критиковал власти и Навального

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины военного в Москве, принимал участие в протестах, но не поддерживал Алексея Навального. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на его старшего брата Алексея, экс-главреда издания «Блокнот Краснодар».

«К Навальному у него было всегда негативное отношение, Навального он никогда не поддерживал, критиковал его», — уточнил Алексей Серебряков.

По его словам, в общественно-политической жизни брат проявлял себя достаточно активно, критиковал власти.

До этого Серебряков-старший сообщил, что жены и детей у Евгения не было, жил скромно в Москве. Хорошо зарабатывал, но деньги не делал смыслом своей жизни, о каких-то финансовых проблемах не упоминал. Алексей рассказал, что сам брал у брата в долг крупные суммы денег.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Серебрякова запланировано на 25 июля в Бодруме.