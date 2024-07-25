Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обвиняемый в подрыве машины в Москве критиковал власти и Навального

Брат Евгения Серебрякова рассказал об участии своего родственника в протестах

close
100%
Göç İdaresi Başkanlığı (МВД Турции)

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины военного в Москве, принимал участие в протестах, но не поддерживал Алексея Навального. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на его старшего брата Алексея, экс-главреда издания «Блокнот Краснодар».

«К Навальному у него было всегда негативное отношение, Навального он никогда не поддерживал, критиковал его», — уточнил Алексей Серебряков.

По его словам, в общественно-политической жизни брат проявлял себя достаточно активно, критиковал власти.

До этого Серебряков-старший сообщил, что жены и детей у Евгения не было, жил скромно в Москве. Хорошо зарабатывал, но деньги не делал смыслом своей жизни, о каких-то финансовых проблемах не упоминал. Алексей рассказал, что сам брал у брата в долг крупные суммы денег.

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Серебрякова запланировано на 25 июля в Бодруме.

Все новости на тему:
Подрыв внедорожника в Москве
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами