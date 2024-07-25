Врач раскрыл, поможет ли безалкогольное пиво вылечиться от пьянства

Безалкогольное пиво не поможет человеку побороть алкогольную зависимость. Об этом в разговоре с NEWS.ru сообщил профессор медфака Государственного университета просвещения, кардиолог Грант Шехян. По его словам, данный напиток может лишь снизить психологическую тягу к спиртному.

«Вкус, запах напитка — все как обычно. <...> Рано или поздно человек все равно пойдет и купит алкоголь, — сказал Шехян.

В 2024 году ученые из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия) обнаружили, что потребление безалкогольных вина и пива подростками может выступать фактором усиления тяги к настоящим спиртным напиткам после совершеннолетия. Результаты исследования опубликованы в журнале Appetite.

По словам специалистов, поощрение выбора безалкогольной продукции родителями и сверстниками закрепляет определенные положительные ассоциации, связанные с ее вкусом и характером употребления.

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