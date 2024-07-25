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Донбасс назвали одной из лучших частей России

Бывший депутат Верховной Рады Царев: Запад устроил кровавую драму на Украине

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Max Black/AP

Донбасс – это одна из лучших частей России. Это промышленный кластер, куда раньше съезжались люди со всего Советского союза, рассказал бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в новом выпуске авторского подкаста «Сорян, это подкаст».

По словам Царева, еще в 2013 году он говорил, что революция на Украине лишь отчасти является историей про эту страну.

«Украина — жертва, потому что на ее территории разыгрывается эта кровавая драма. Это история про Россию. А мне тогда не верили. Я 8 лет говорил и писал о том, что из Донбасса нужно сделать «витрину русского мира». Они сделали антивитрину», — сказал он.

Царев отметил, что Запад нельзя рассматривать как единое целое.

«Каждый работает в своих интересах. В Европе сейчас сложилась очень сложная ситуация — им надо определяться, проводить собственную политику, потому что Соединенные Штаты сдают позиции», — рассказал он.

Царев добавил, что США все больше паразитируют на Европе.

«Проведение собственной политики не позволит им уйти под воду вместе с США, которые сейчас рассуждают по логике: «Умри ты первый, а я — после тебя», — сказал Царев.

Также Царев назвал президента Украины Владимира Зеленского шантажистом.

«За Зеленского проголосовали, чтобы он привел Украину к миру, а он фактически разрушил ее. Столько людей погибло только из-за того, что он вышел из Минских соглашений, не выполнив того, что обещал людям во время выборов», — заключил Царев.

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