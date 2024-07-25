Врио главы Вологодской области заговорил с чиновниками на совещании на английском

Временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов, узнав о результатах Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по иностранному языку в регионе, начал говорить с чиновниками на английском языке. Видео опубликовано на странице Филимонова во «ВКонтакте».

В опубликованном фрагменте главе рассказывают, что результаты ЕГЭ в регионе оказались выше, чем в среднем по России, по всем предметам, кроме экзаменов по иностранному языку и информатике.

«В чем сложность с английским языком? Что не так с английским?» — в ответ на это задал вопрос Филимонов на английском языке.

Собеседница попыталась продолжить свой отчет, но чиновник остановил ее и попросил ответить на свой вопрос, продолжая говорить по-английски.

В июне Филимонов зачитал рэп на английском во время выступления на Дне молодежи, чтобы показать свою открытость всему новому. В разговоре с «Газетой.Ru» губернатор рассказал, что выступление было импровизацией.

Ранее мэры нескольких городов Башкирии записали рэп.