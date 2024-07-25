В объектах культурного наследия разрешили размещать медкабинеты

Депутаты Госдумы приняли закон, который разрешает открывать медицинские кабинеты в образовательных организациях, которые находятся в объектах культурного наследия. Об этом сообщает ТАСС.

После внесения изменений в закон «Об объектах культурного наследия народов РФ», расширят перечень юридических лиц, которые могут получить в пользование такую госсобственность. Документ внесли на рассмотрение нижней палаты российского парламента законодательным собранием Владимирской области летом 2022 года. Депутаты приняли законопроект в первом чтении 3 июля 2024.

Уточняется, что, прежде всего, это право получат учреждения здравоохранения для оказания медпомощи учащимся школ, расположенных в объекте культурного наследия.

До этого в Госдуме рассказали подробности о новом законопроекте о здоровье.

В середине июля депутаты призвали проверять у работников жизненные показатели в жару.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, который предлагает обязать собственников квартир в домах-объектах культурного наследия поддерживать состояние здания в надлежащем техническом состоянии.