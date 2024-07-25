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Россияне стали чаще пользоваться облачными хранилищами

Yota: интерес к российским облачным хранилищам вырос на 32%

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Depositphotos

В 2024 году россияне стали чаще пользоваться онлайн-дисками для хранения данных. При этом спрос на российские облачные хранилища вырос на 32% по сравнению с 2023 годом, следует из результатов исследования аналитиков Yota.

По данным исследования, с января по июнь 2024 года общее потребление трафика в сегменте облачных хранилищ увеличилось на 28%.

Всего на российские облачные хранилища сегодня приходится больше половины всего трафика россиян.

Самым популярным облачным хранилищем в 2024 году, по данным Yota, стал Яндекс Диск. Активность пользователей в нем с прошлого года выросла на 61%. Вторым по объему потребляемого интернет-трафика стал Google Drive (+46%), а третьим – iCloud (+19%).

Аналитики Yota отметили, что на выбор облачного хранилища влияет возраст пользователя. Так, активнее всего онлайн-дисками пользуются россияне в возрасте от 26 до 35 лет (36% трафика) и люди от 36 до 45 лет (26% трафика). Меньше всего онлайн-дисками пользуются люди от 14 до 20 лет (3% трафика).

Активнее всего облачные хранилища используют жители Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы и Новосибирска.

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