В Петербурге пытавшегося поджечь военкомат пенсионера проверят на вменяемость

Суд в Санкт-Петербурге отправил пенсионера Василия Гоголева, подозреваемого в попытке поджога военного комиссариата, на психиатрическую экспертизу. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

В заявлении отмечается, что соответствующее решение принял Приморский районный суд. Инстанция удовлетворила ходатайство следствия, требовавшего поместить мужчину в медицинскую организацию для проведения психиатрической экспертизы. Гражданин пробудет в стационаре 30 суток.

«Гоголев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ, а именно в том, что он пытался поджечь военкомат на проспекте Сизова», — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что судебное заседание состоялось в закрытом режиме.

О попытке поджога военного комиссариата на проспекте Сизова в Санкт-Петербурге стало известно 20 июля. В Telegram-канале «78» появилась информация о 76-летнем мужчине, который проник в здание и сбросил коктейль Молотова из окна на втором этаже.

После этого пенсионер попытался покинуть место происшествия, но его задержали сотрудники правоохранительных органов. Они выяснили, что незадолго до инцидента житель города общался с кураторами.

Ранее в Санкт-Петербурге осудили аспиранта, разбившего окна в военкомате.