Врач объяснил, почему россияне стали чаще отказываться от алкоголя

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о том, что россияне почти вдвое сократили употребление алкоголя. По словам специалиста, это не связано с повышением цен на спиртное.

«Те, кто покупали, будут всегда покупать, и вопрос не в цене. Скорее всего, поменялось именно мировоззрение и отношение к своему здоровью. Люди стали бдительнее относиться к тому, что едят и пьют, что попадает в их организм», — сказал Сараев.

По его мнению, чем больше растет благосостояние человека, тем тщательнее он следит за своим здоровьем, комфортом и т.д.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания форума «Здоровое общество» сообщила, что сегодня годовое потребление алкоголя в России составляет почти восемь литров на человека, что существенно ниже результатов 2009 года — 14 литров.

Она также напомнила, что в России с 2009 года начали активно развивать центры здоровья, создавать новые кабинеты медицинской профилактики. Кроме того, началась информационная кампания и работа с населением.

Ранее в России предложили внести изменения в параллельный импорт алкоголя.