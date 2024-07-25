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Врач объяснил, почему россияне стали чаще отказываться от алкоголя

Нарколог Сараев: россияне стали внимательнее относиться к своему здоровью

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Shutterstock

Кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» прокомментировал новость о том, что россияне почти вдвое сократили употребление алкоголя. По словам специалиста, это не связано с повышением цен на спиртное.

«Те, кто покупали, будут всегда покупать, и вопрос не в цене. Скорее всего, поменялось именно мировоззрение и отношение к своему здоровью. Люди стали бдительнее относиться к тому, что едят и пьют, что попадает в их организм», — сказал Сараев.

По его мнению, чем больше растет благосостояние человека, тем тщательнее он следит за своим здоровьем, комфортом и т.д.

Накануне вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарного заседания форума «Здоровое общество» сообщила, что сегодня годовое потребление алкоголя в России составляет почти восемь литров на человека, что существенно ниже результатов 2009 года — 14 литров.

Она также напомнила, что в России с 2009 года начали активно развивать центры здоровья, создавать новые кабинеты медицинской профилактики. Кроме того, началась информационная кампания и работа с населением.

Ранее в России предложили внести изменения в параллельный импорт алкоголя.

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