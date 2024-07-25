Россиянина накажут за то, что он дарил незнакомкам цветы, сорванные с клумбы у мэрии

В Пермском крае молодой человек сорвал цветы с городской клумбы и раздарил их прохожим. Теперь его ждет наказание за мелкое хищение чужого имущества, сообщили в полиции Прикамья.

В ночь с 20 на 21 июля неизвестный сорвал 32 цветка с клумб на центральной площади города Чусовой. На следующий день представитель городской администрации, рядом с которой и расположены цветочные островки, обратился в полицию с просьбой разыскать виновного.

Так как похищение цветов попало на уличную камеру видеонаблюдения, правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Оказалось, что ночью юноша проходил мимо мэрии, увидел клумбы и решил порадовать горожанок. Все сорванные цветы он раздарил встречающимся на пути девушкам. В этот момент чусовлянин, как уточняется, был пьян.

После беседы с сотрудниками полиции молодой человек раскаялся в содеянном. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Кузбассе оштрафовали и арестовали мужчину, который обнимался с людьми, будучи в полицейской форме.