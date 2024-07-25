Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина накажут за то, что он дарил незнакомкам цветы, сорванные с клумбы у мэрии

В Пермском крае молодой человек понесет наказание за сорванные с клумбы цветы

close
100%
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Пермском крае молодой человек сорвал цветы с городской клумбы и раздарил их прохожим. Теперь его ждет наказание за мелкое хищение чужого имущества, сообщили в полиции Прикамья.

В ночь с 20 на 21 июля неизвестный сорвал 32 цветка с клумб на центральной площади города Чусовой. На следующий день представитель городской администрации, рядом с которой и расположены цветочные островки, обратился в полицию с просьбой разыскать виновного.

Так как похищение цветов попало на уличную камеру видеонаблюдения, правоохранители быстро установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель 2003 года рождения.

Оказалось, что ночью юноша проходил мимо мэрии, увидел клумбы и решил порадовать горожанок. Все сорванные цветы он раздарил встречающимся на пути девушкам. В этот момент чусовлянин, как уточняется, был пьян.

После беседы с сотрудниками полиции молодой человек раскаялся в содеянном. В итоге на него составили протокол об административном правонарушении.

Ранее в Кузбассе оштрафовали и арестовали мужчину, который обнимался с людьми, будучи в полицейской форме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами