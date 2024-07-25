В сибирском городе зафиксировали массовое отравление шаурмой

В Минусинске точку общепита закрыли после отравления восьми посетителей шаурмой. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

Речь идет о кафе «Гиссар» на Абаканской улице. Проверка выявила многочисленные нарушения санитарных условий в помещении, где готовили фастфуд. В пищеблоке не проводили регулярную уборку, а на документы, подтверждающие безопасность мяса и колбасы, отсутствовали. Решением суда его деятельность заведения приостановлена на 90 дней.

«Вся пищевая продукция, не отвечающая требованиям санитарного законодательства, общим весом более 370 кг, снята с реализации», — поделились в ведомстве.

До этого Роспотребнадзор приостановил деятельность двух кафе в Благовещенске, где посетители отравились шаурмой.

Ранее в Роскачестве назвали сроки подготовки ГОСТа по шаурме.