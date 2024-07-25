Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине крупный генерирующий объект снизил выработку энергии

На Украине генерирующий объект снизил выработку энергии из-за повреждения сети

close
100%
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Один из крупных генерирующих объектов Украины снизил выработку электроэнергии из-за повреждения электросети объектов магистральной электросети «Укрэнерго». Об этом в своем Telegram-канале заявил глава министерства энергетики страны Герман Галущенко во время поездки на одну из атомных электростанций (АЭС).

«Ограничивается производство электроэнергии на одном из крупных генерирующих объектов», — написал он.

Галущенко отметил, что эти ограничения возникли из-за взрывов. По его словам, энергетики круглосуточно работают над этой проблемой. Какой объект не работает на полную мощность, Галущенко не уточнил.

25 июля глава военной администрации Житомирской области в центре Украины Виталий Бунечко сообщил, что в регионе в результате взрывов поврежден объект инфраструктуры.

21 июля глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины (Госэнергонадзор) Руслан Слободян заявлял, что власти Житомирской области растрачивают электроэнергию, игнорируя команды диспетчеров компании «Укрэнерго».

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами