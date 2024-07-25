В ФРГ задержали восемь экоактивистов, нарушивших работу аэропорта Франкфурта

В немецком Франкфурте полиция задержала восемь экоактивистов, помешавших работе аэропорта. Об этом сообщает издание Tagesspiegel.

«Федеральная полиция задержала восемь человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к акции причастны участники движения «Последнее поколение».

До этого в аэропорту Франкфурта временно были приостановлены рейсы из-за проникновения на территорию воздушной гавани экоактивистов.

Пассажиров временно просили не прибывать в аэропорт, вместо этого им рекомендовалось проверять статус рейса перед поездкой и выделить на нее дополнительное время.

Также издание Bild сообщало, что в Берлине климатическую активистку и участницу движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорили к реальному тюремному сроку.

Ранее экоактивисты окрасили в черный цвет воду на площади Испании в Риме.