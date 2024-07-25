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Россиян предупредили о росте риска ранней смерти при недосыпе

Мурашко: сон менее шести часов в сутки на 30% увеличивает риск ранней смерти

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Dean Drobot/Shutterstock/FOTODOM

У людей, которые спят менее шести часов в сутки, на 30% увеличивается риск ранней смерти. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — добавил он.

Министр отметил, что изучение того, как недостаток сна влияет на когнитивные функции и процессы памяти продолжается. По словам Мурашко, недостаток сна снижает когнитивные функции и производительность труда на 40%.

Он также рассказал, что физическая нагрузка продолжительностью 20 минут в день может снизить вероятность сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, а риск метаболических нарушений на 50%. Министр добавил, что низкая активность ассоциирована с ожирением, которое, в свою очередь, может спровоцировать развитие 12 видов рака.

До этого психолог Юлия Лебедева рассказала «Газете.Ru», что люди, отказывающиеся от сна, могут столкнуться с серьезными последствиями. В краткосрочной перспективе — это усталость, раздражительность, снижение концентрации, ухудшение краткосрочной памяти.

Ранее врач рассказала, как справиться с сонливостью в жару.

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