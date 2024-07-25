Появились подробности об увлечениях Серебрякова, взорвавшего машину в Москве

Евгений Серебряков, обвиняемый в подрыве машины участника СВО в Москве, давно интересовался историей Украины, но семье никогда не говорил, что поддерживает Киев. Об этом сообщает RT со ссылкой на его старшего брата Алексея.

«После известных событий 2014 года мы с братом эти вопросы не обсуждали: это приводило к ссорам. СВО он, скажу так, не поддержал», — поделился Алексей.

По его словам, последние несколько лет они с Евгением общались в основном на семейных встречах. В последний раз братья говорили 23 июля, младший спрашивал мнение старшего об экономических новостях.

Евгений продолжительное время работал в нескольких российских банках. А в последнее время говорил матери, что устроился в банк из СНГ, из-за чего работал и в Ташкенте, и в Москве, рассказал Алексей.

Жены и детей у Евгения не было, жил скромно в Москве. Хорошо зарабатывал, но деньги не делал смыслом своей жизни, о каких-то финансовых проблемах не упоминал. Алексей рассказал, что сам брал у брата в долг крупные суммы денег.

Алексей опасается, что вся эта история с Евгением сильно отразится на родителях.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что заседание суда по делу Серебрякова запланировано на 25 июля в Бодруме.