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Жители российского региона украли мост весом в 60 тонн и сдали его в металлолом

Baza: в Рязанской области местные жители украли мост весом в 60 тонн

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Телеграм канал «Baza»

Жители Рязанской области украли мост весом в 60 тонн, чтобы сдать его в металлолом. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на правозащитницу Светлану Коновалову.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в городе Скопине. Неизвестные спилили 60-тонный мост и сдали его в металлолом — части конструкции нашли в пунктах приема в Рязани.

Сообщается, что правозащитница обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать ответственных. По ее словам, сотрудники местной полиции не знают, что делать с вещдоками, которые весят 60 тонн.

До этого жители Республики Бурятия сообщили о частичном обрушении моста через реку Большой Зангисан, по которому люди добираются до административного центра Тункинского района. Жители оказались отрезаны от остального региона.

Ранее на Урале перекрыли трассу из-за угрозы обрушения моста.

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