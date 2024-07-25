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Суд оштрафовал ростовского стилиста, примерившего образ Иисуса Христа

В Ростове-на-Дону оштрафовали стилиста, который надел на себя терновый венок

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Dоn Fashiоn Week/VK

В Ростове-на-Дону оштрафовали стилиста Араика Ишханяна по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом говорится на сайте Ворошиловского районного суда.

Согласно материалам дела, Ишханян «умышленно публично осквернил знаки мировоззренческой символики», когда находился на показе мод Don fashion week 2023, состоявшемся в ноябре прошлого года. Тогда мужчина вышел на подиум в образе Иисуса Христа вместе с дизайнером бренда Нана, которая также предстала в религиозном образе.

Суд постановил, что Ишханян оскорбил чувства верующих, когда использовал «два ключевых христианских символа» — терновый венец и жест крестного благословения.

В январе портал Don24.ru сообщал, что в соцсетях стали негативно оценивать показ, на котором работал стилист, уже после скандальной «голой вечеринки» Анастасии Ивлеевой, прошедшей в конце декабря.

Ростовчане требовали привлечь Ишханяна к ответственности и оскорбляли в комментариях мужчину и его коллег. Позже стилист написал в личных соцсетях, что каждое воскресенье ходит в церковь, а каждый четверг кормит нуждающихся.

«Каждое воскресенье я и моя семья получаем благословение от святого отца Николая и отца Владимира», – утверждал Ишханян.

На суде он заявил об отсутствии умысла на осквернение религиозных символов, но они были отклонены, так как «не нашли своего подтверждения». В итоге стилиста оштрафовали на 40 тыс. рублей.

Ранее тату-мастера из Петербурга обвинили в оскорблении чувств верующих из-за работ с крестами и котятами.

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