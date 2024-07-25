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Пастушьи собаки напали на ушедшую в горы туристку и загнали ее на дерево

Во Франции туристка забралась на дерево, спасаясь от пастушьих собак

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Cavan-Images/Shutterstock/FOTODOM

Во французских Альпах женщину спасли с помощью вертолета после нападения на нее пастушьих собак — пату, сообщает France Bleu.

На прошлой неделе 35-летняя женщина шла по туристической тропе, проходящей по горному массиву Веркор на юго-востоке Франции. В какой-то момент она решила устроить привал на плато Сорнин, но внезапно к туристке подбежал первый пату и схватил ее рюкзак.

Затем женщину окружили еще несколько собак. Ей удалось убежать и забраться на дерево, оттуда туристка вызвала спасателей. Она осталась невредимой и была эвакуирована с горной тропы на вертолете.

«Когда люди подходят к овцам и собакам и начинают нервно себя вести, собаки воспринимают это как нападение», — говорит пастух Раймон Риера.

По его словам, пиренейские горные собаки не стали бы атаковать женщину без причины. Также мужчина напомнил, что на горном пастбище, где обитает стадо овец численностью около 700 голов, были установлены информационные таблички, предупреждающие туристов о присутствии собак, готовых к нападению волков.

Ранее больная бешенством лиса покусала женщину с собакой в Забайкалье.

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