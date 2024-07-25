В Москве начал работу Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Москве начал работу Общественный штаб за выборами депутатом Мосгордумы восьмого созыва и муниципальных депутатов в 8 муниципальных округах ТиНАО 6-8 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба штаба.

Возглавит штаб председатель Комиссии ОПМ по развитию гражданского общества и общественному контролю Вадим Ковалев.

«Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве уже в 14 раз будет обеспечивать легитимность и прозрачность выборов в соответствии с московским стандартом наблюдения», — отметил Ковалев.

Он добавил, что будет организована работа электронного штаба, наблюдателей видеоцентра и на избирательных участках, групп мобильного реагирования и группы разбора нарушений.

Как рассказал председатель городской Общественной палаты Константин Ремчуков, Общественный штаб с 2013 года следит за ходом выборов в Москве.

«Общественный штаб позволяет установить конструктивный диалог между гражданским обществом, избирательной комиссией и другими участниками выборов», — сказал он.

Напомним, выборы депутатов Мосгордумы пройдут в Москве с 6 по 8 сентября 2024 года. Избиратели смогут проголосовать на участках с помощью бумажных бюллетеней и терминалов электронного голосования, а также в онлайн-формате.