Эксперт объяснил оперативность задержания в Турции исполнителя теракта в Москве

Востоковед Кирилл Семенов в интервью газете «Взгляд» прокомментировал оперативное задержание турецкими силовиками Евгения Серебрякова, которого обвиняют в подрыве автомобиля на севере Москвы. Эксперт подчеркнул, что Россия и Турция наглядно продемонстрировали, что их связи по линии Интерпола до сих пор стабильны.

«В отличие от других стран НАТО, Турция продолжает сотрудничество с Россией по данной линии без каких-либо сторонних проблем. Это и позволило достичь столь эффективного и показательного результата. Речь идет о налаженном и полноправном сотрудничестве, указывающем на высокий уровень отношений двух стран», — сказал Семенов.

Он добавил, что в данной ситуации все участвующие стороны продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества.

24 июля на севере Москвы взорвался джип Toyota Land Cruiser, при этом пострадали два человека. Водителю машины оторвало ступни, пассажирка получила осколочные раны. В МВД сообщили, что причиной взрыва стала детонация неустановленного предмета. Правоохранители рассматривают версию покушения, связанного с профессиональной деятельностью.

Серебряков успел уехать в Турцию, где был задержан. Его обвиняют по двум статьям — в покушении и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили о помощи американцев в поимке диверсанта, подорвавшего авто в Москве.