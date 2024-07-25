Россиянка лишилась части мозга после сложных родов

Жительница Краснодара осталась инвалидом после кесарева сечения, медикам пришлось удалить ей часть левого полушария головного мозга. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

Женщина рожала третьего ребенка в одной из больниц края в 2022 году, ей проводили кесарево сечение. По словам мужа россиянки, уже после операции к нему подошла лечащий врач и сообщила, что из-за нетипичного расположения голосовой щели пациентку не могли интубировать.

Спустя некоторое время после выписки из роддома, состояние женщины резко ухудшилось, она впала в кому. Молодой матери сделали трепанацию черепа и экстренно удалили часть левого полушария мозга.

«Пока находилась в коме, ей также удалили матку. И, соответственно, был некроз — сепсис шва послеоперационного после родов. Сейчас моя жена — инвалид первой группы», — рассказал супруг пострадавшей.

Мужчина пытается доказать, что в случившемся виноваты медики, которые отрицают причастность к осложнениям, возникшим после хирургического вмешательства. Возбуждено уголовное дело по причинению тяжкого вреда здоровью.

Ранее россиянка стала инвалидом после операции на ноге за 100 тыс. рублей.