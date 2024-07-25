Россиянин перевел деньги в нацбанк Украины и сел на 12 лет

Житель Орловской области получил 12 лет колонии общего режима по статье о госизмене за финансирование украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-центр Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

Суд установил, что мужчина перевел деньги на спецсчет нацбанка Украины, который открыли для сбора на нужды вооруженных сил страны. Помимо срока, его также приговорили к штрафу в 200 тыс. рублей и ограничению свободы на один год.

До этого сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали работника одного из предприятий Ростова-на-Дону по подозрению в госизмене. По версии следствия, задержанный сотрудничал с украинскими спецслужбами и пересылал в Киев данные о местоположении российских войск в апреле текущего года. Отмечается, что переданную информацию могли использовать для удара по критически важному объекту инфраструктуры.

В отношении мужчины завели уголовное дело и изъяли у него средства связи.

Ранее сообщалось, что петербургскому велоактивисту предъявили обвинение в госизмене.