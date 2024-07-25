Предприниматели стали чаще обращаться за поддержкой в сфере личного бренда

Российские предприниматели в 2024 году стали чаще обращаться за бизнес-консультациями в сфере личного бренда и маркетинговых стратегий — 36% от общего числа запросов на консультации приходится именно на эти сферы. Это показало исследование сервиса «Точка Нетворк», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Разработчики, представляющие сферу IT, наиболее востребованы среди всех специалистов, занимая 28% от всех выбранных собеседников для бизнес-коммуникаций. Интерес к IT-специалистам продолжает расти вместе с рыночными требованиями — разработчики становятся важными партнерами в бизнесе из-за роста потребности в цифровизации бизнес-процессов, отметили аналитики.

Следом по популярности идут специалисты, представляющие юридические и финансовые услуги (15%). Коучи и психологи также востребованы (10%) среди предпринимателей.

Категории строительства и недвижимости в первую очередь предпочитают общаться с коллегами из своей же сферы. Около 30% выбранных ими собеседников составляют специалисты из их же отрасли. В основном эти предприниматели ищут партнеров: недвижимость чаще взаимодействует со строительством, строительство – с промышленностью, а промышленность – с грузоперевозками, выстраивая своего рода цепочку взаимодействий.

«Умение правильно себя представить и продать помогает в развитии своего бизнеса. Более трети (36%) запросов предпринимателей касаются маркетинга и развития личного бренда. Спрос на бизнес-консультации в этих сферах понятен: развитие личного бренда и грамотное использование маркетинговых инструментов помогают выстроить долгосрочные отношения с клиентами и увеличить узнаваемость на рынке. Это уже не просто тренд, а необходимость для каждого предпринимателя. Многие ошибочно используют нетворкинг для прямого поиска клиентов, а такие холодные продажи часто портят первое впечатление от встреч. Есть и те, кто понимает, что нарастить клиентскую базу невозможно без работы над узнаваемостью и личным брендом. Радует, что запрос на такие консультации со стороны пользователей растет», — отметила Елена Володина, продакт-менеджер «Точка Нетворк».

Так, 24% всех запросов на консультации приходятся от разработчиков. Они нуждаются в предпринимателях из других сфер для консультаций по тестированию и оптимизации своих существующих продуктов. Это объясняется стремлением разработчиков улучшать качество и функциональность своих проектов, что требует внешней экспертизы и свежего взгляда.

Кроме того, 12% представителей сферы образования активно ищут наставников и помощи в запуске онлайн-продуктов. Это говорит о том, что они нуждаются в рекомендациях со стороны и профессиональном развитии в рамках образовательной деятельности.

Также 10% предпринимателей от всех пользователей ищут новые партнерства, чтобы расширять свои коммерческие горизонты и находить новые возможности для сотрудничества.

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