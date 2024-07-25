Несколько тонн высококачественного зерна собрали волгоградские хлеборобы

Три миллиона тонн высококачественного зерна уже удалось собрать аграриям Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров на совещании, передает РИА Новости.

По его словам, область «перешел экватор».

«Более 1,65 млн га обработано, собрано три млн тонн высококачественного зерна — по нашим погодным условиям это достойный результат», — сказал он.

По данным администрации, в регионе намерены собрать 4 млн тонн зерна, несмотря на сложные погодные условия — майские заморозки и сильную жару в июне и начале июля.

17 июля директор ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Руслан Хасанов сообщил, что за I полугодие текущего года порты Ростовской области увеличили экспорт зерновых в Албанию, Турцию и Грузию на 8%.

До этого сообщалось, что Россия по предварительным итогам сельхозсезона (завершился 30 июня 2024 года) стала мировым лидером по экспорту пшеницы и ячменя.

Ранее сообщалось о резком падении экспорта украинской пшеницы в июне.