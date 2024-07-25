Профессор назвал общение во фрод-рулетке стимулятором для тренировки критического мышления

Разговор с телефонными мошенниками опасен тем, что человек обычно не подготовлен и впадает в состояние жертвы во время разговора. В таком состоянии человек не привык критически мыслить и анализировать поведение собеседника в бытовом режиме, когда они расслаблены, находятся дома и не ждут подвоха. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал доктор философских наук, профессор кафедры философии Волгоградского государственного университета Андрей Макаров.

Как отметил вице-президент Т-Банка Алексей Бакланов в интервью «Известиям», в России начал формироваться новый феномен, при котором мошенник превращается из хищника в добычу.

Бакланов добавил, что это можно назвать переломным моментом, когда в корне меняется сценарий взаимодействия людей с мошенниками, в ее механике хищник попадает в зависимость от пользователя, который теперь сам играет с преступником в кошки-мышки, причем абсолютно безопасно для себя.

Эксперт Андрей Макаров подтвердил, что, если сценарий меняется и человек предупрежден о звонке мошенника, то он может через игровую ситуацию прокачать свое критическое мышление.

Макаров также отметил сервис фрод-рулетка, который позволяет перехватить звонок злоумышленника и пообщаться с ним в режиме реального времени.

«Такой сервис приносит не столько индивидуальную, сколько общественную пользу. Он превращает деятельность мошенников в неликвидную, потому что отнимает их время, отвлекает на общение с человеком, который психологически готов к разговору, позволяет себе, например, шутить над злоумышленником и, соответственно, снижает норму прибыли дельцов», — добавил Андрей Макаров.

Для изменения сценария в беседе с мошенником профессор посоветовал пользователям изображать из себя недалекого и забывчивого человека, тянуть время, делать вид, что отвлекаешься на другие занятия.

Такое поведение, считает Макаров, будет раздражать злоумышленника, потому что его цель — быстрее обмануть жертву.

Эксперт убежден, что, когда к «охоте» за мошенниками подключается гражданское общество, а не только специальные службы, это «расширяет инструменты нейтрализации криминальной деятельности».

Он полагает, что сервис фрод-рулетка поможет снизить активность злоумышленников.