Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дети массово отравились в лагере Санкт-Петербурга

РЕН ТВ: 24 ребенка отравились в оздоровительном лагере в Петербурге

close
100%
Shutterstock

В детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление — по предварительным данным, заболели 24 ребенка. Ситуацию прокомментировал РЕН ТВ генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.

По его словам, в российском учреждении после инцидента провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов. Заикин подчеркнул, что также были обработаны матрасы, стены помещений и туалеты. На время этих мероприятий детей вывозили на экскурсию.

По данным портала «78.ru», первыми о массовом отравлении заявили родители заболевших детей.

По словам родителей, их дети пожаловались на качество и количество еды, а также на плохое самочувствие. Одни родители поспешили забрать детей из лагеря, а другие узнали о госпитализации своего ребенка случайно.

Источник отметил, что 24 ребенка заразились острой кишечной инфекцией. Руководство лагеря считает, что один из отдыхающих детей якобы съездил на выходной с родителями и после этого заболел. В результате инфекция якобы передалась остальным воздушно-капельным путем.

До этого Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование из-за массового отравления детей в лагере «Магистраль» в Кемеровской области.

Ранее в СК заинтересовались лагерем в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами