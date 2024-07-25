Дети массово отравились в лагере Санкт-Петербурга

В детском лагере «Солнечный» в Санкт-Петербурге произошло массовое отравление — по предварительным данным, заболели 24 ребенка. Ситуацию прокомментировал РЕН ТВ генеральный директор ГБНОУ «Балтийский берег» Андрей Заикин.

По его словам, в российском учреждении после инцидента провели полную дезинфекцию пищеблока и всех корпусов. Заикин подчеркнул, что также были обработаны матрасы, стены помещений и туалеты. На время этих мероприятий детей вывозили на экскурсию.

По данным портала «78.ru», первыми о массовом отравлении заявили родители заболевших детей.

По словам родителей, их дети пожаловались на качество и количество еды, а также на плохое самочувствие. Одни родители поспешили забрать детей из лагеря, а другие узнали о госпитализации своего ребенка случайно.

Источник отметил, что 24 ребенка заразились острой кишечной инфекцией. Руководство лагеря считает, что один из отдыхающих детей якобы съездил на выходной с родителями и после этого заболел. В результате инфекция якобы передалась остальным воздушно-капельным путем.

До этого Роспотребнадзор организовал санитарно-эпидемиологическое расследование из-за массового отравления детей в лагере «Магистраль» в Кемеровской области.

Ранее в СК заинтересовались лагерем в Бурятии из-за жалоб на туберкулез и домогательства.