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Уралец переехал школьницу из-за застрявшего в педали сланца

Челябинца, переехавшего школьницу из-за застрявшего в педали сланца, осудили

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Shutterstock

В Челябинске 38-летнего жителя, который переехал 15-летнюю школьницу и оставил место ДТП, признали виновным. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 2 июля 2023 года у дома 22 по улице Энергетиков. Согласно материалам дела, водитель Mitsubishi Carisma наехал на автомобиль Renault Duster, который остановился у «зебры» и пропускал пешеходов. Из-за этого вторая машина наехала на 15-летнюю школьницу, переходившую дорогу. А следом за ней подростка переехал и водитель на Mitsubishi. Владелец последнего авто оставил место ДТП и скрылся.

Позже он рассказал, что ЧП произошло из-за того, что у него застрял сланец в педали автомобиля, он начал его доставать и потерял управление. А место аварии он оставил, так как испугался.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые повреждения: черепно-мозговую травму, школьнице сломали поясничные позвонки и кости таза.

Суд приговорил челябинца к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также его обязали выплатить несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 1,2 млн рублей.

Ранее на видео попало ДТП с Toyota Camry полковника МВД Татарстана, сбившей мальчика.

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