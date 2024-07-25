В Подмосковье утвердили новые меры поддержки соцработников

В Подмосковье утвердили новые меры поддержки социальных работников, которые оказывают помощь инвалидам, пожилым людям, ветеранам и другим гражданам. Об этом в интервью 360.ru рассказал заместитель председателя Мособлдумы Александр Наумов.

По его словам, соцработники в регионе могут компенсировать средства за аренду жилья — 20 тысяч рублей на одиноко проживающего и 30 тысяч рублей — на семью, принять участие в программе «Приведи друга» и получить выплаты за трудоустроенного специалиста. Помимо этого, им увеличивают размер заработной платы.

«Они настоящие герои, они трудятся, помогая людям. Социальным работником не может быть каждый, это призвание, это доброта сердца. Это душевная теплота, это готовность пойти и помочь. Они действительно очень много делают», — подчеркнул Наумов.

Он добавил, что такая поддержка направлена на снижение нехватки кадров в этой сфере.

23 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев в Красногорске вручил государственные и областные награды многодетным матерям региона. Он отметил, что семьи с тремя и более детьми пользуются мерами государственной поддержки в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее сообщалось, что в 34 парках Подмосковья провели акцию по проверке здоровья.