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Киев и Вашингтон обсудили тренировочные миссии для ВСУ

Ермак обсудил с Салливаном расширение тренировочных миссий ВСУ

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Global Look Press

Глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак обсудил с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном расширение тренировочных миссий для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе переговоров чиновники говорили о потребностях украинской армии в оборудовании, а также важности расширения тренировочных компаний.

Кроме того, Ермак и Салливан пообщались о планах Украины по использованию истребителей F-16 летом текущего года и необходимость поставки Киеву новых систем противовоздушной обороны.

Среди прочего глава офиса Зеленского доложил о ситуации на поле боя и отметил «критическую важность» продолжения поддержки Украины со стороны США.

До этого доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов выразил мнение, что Украина стала заведомо проигрышным мероприятием, в которое США и Европейский союз больше не хотят вкладываться. По мнению эксперта, страны Европы также начнут сокращать поддержку украинской армии.

Ранее в ВСУ спрогнозировали тяжелое лето для армии страны.

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