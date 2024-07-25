Дело против «королевы марафонов» Блиновской передали в суд

Следственный комитет завершил расследование против блогера Елены Блиновской и направил материалы на рассмотрение в суд. Об этом сообщил Telegram-канал СК.

Отмечается, что столичные следователи допросили более 200 свидетелей по делу, исследовали «значительный объем документации», а также получили заключение экономической экспертизы.

Блиновскую обвиняют в том, что блогер при поддержке мужа не заплатила налоги в размере 906 млн рублей. Как считает СК, после этого супруги легализовали часть средств, а именно — 716 млн рублей.

Кроме того, предполагается, что Блиновская неправомерно осуществляла платежи по счетам двух юрлиц все с той же целью — легализовать имеющиеся деньги.

24 июля адвокат «королевы марафонов» Наталия Сальникова сообщила, что Блиновскую могут отпустить из СИЗО и закрыть уголовное дело после уплаты всей суммы, которую блогер задолжала налоговой. До этого другой защитник Блиновской Булат Солтаханов заявил, что срок давности по уголовной статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, вменяемой в вину блогеру, истек.

Ранее сообщалось, что мужа Блиновской перевели служить под село Урожайное в ДНР.