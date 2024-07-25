Родственники пациента избили фельдшера, который приехал на вызов

В Нижнем Новгороде визит медиков по одному из вызовов закончился травмами для одного из них. Об этом сообщили в областном Роструде.

Инцидент произошел 23 июля в Автозаводском районе. 23-летний фельдшер приехал на вызов в дом на Мончегорской улице. В ходе оказания помощи пациенту на медика напали родственники больного и нанесли ему множественные ушибы рук. После случившегося фельдшеру самому понадобилась помощь коллег.

В ведомстве выясняют обстоятельства случившегося.

До этого в Петербурге агрессивная пациентка повалила фельдшера скорой помощи на кровать и избила. После осмотра девушка стала нецензурно выражаться в адрес врачей, а затем подбежала к фельдшеру и нанесла ей несколько ударов по голове. Медикам удалось отбиться от пациентки совместными усилиями. Злоумышленницу задержали.

Ранее в Троицком районе Алтайского края пьяный мужчина напал на фельдшера и разбил машину неотложки.