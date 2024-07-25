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В Москве пьяный мужчина пытался похитить младенца у матери и бросил его на землю

Baza: в Москве мужчина пытался похитить младенца

Попытка похищения младенца произошла в Москве, пьяный мужчина выхватил ребенка из рук матери и попытался скрыться. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошел 24 июля во дворах домов по Ферганскому проезду. На детскую площадку неожиданно забежал мужчина, вырвал новорожденную девочку из рук матери и попытался скрыться. За похитителем кинулись очевидцы, заметив, что от погони не уйти, злоумышленник бросил ребенка на землю.

Младенца госпитализировали, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки, множественные ссадины и синяки. Похитителя младенца задержали, им оказался 27-летний ранее судимый за мошенничество россиянин, в момент попытки похищения он был пьян.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге безработный наркоман похитил детей с автобусной остановки ради выкупа. Мужчина подошел к двум 14-летним школьникам, и предложил им пройти за ним. Мальчики отказались, но незнакомец ударил одного из них, а затем приказал следовать в его квартиру. Он потребовал, чтобы подростки позвонили своим родителям и рассказали о произошедшем и назвал сумму выкупа — несколько десятков тысяч рублей. Матери похищенных друзей обратились в полицию. После операции по передаче выкупа с участием полиции, ФСБ и Росгвардии подозреваемый был задержан.

Ранее жители Калужской области похитили девочку и вымогали у ее матери деньги.

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