Спасатели приостановили поиск пропавших с затонувшего судна Argos Georgia

Спасатели временно остановили операцию по поиску граждан, пропавших в результате затопления судна Argos Georgia у Фолклендских островов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исполнительного директора компании — владельца судна Ervik Havfiske Стига Эрвика.

«Спасательная операция пока прекращена из-за погодных условий», — объяснил топ-менеджер организации.

Он добавил, что в настоящее время трое россиян, спасенных с корабля, находятся в городе Стэнли на Фолклендах. Остальные члены экипажа также находятся в населенном пункте. Всех их осмотрел врач, после чего одного человека госпитализировали, а остальных разместили в гостинице.

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, включая россиян, потерпело крушение в южной части Атлантического океана. Судно, плавающее под флагом Святой Елены, вышло из порта 21 июля. Вечером 22 июля оно подало сигнал бедствия, находясь примерно в 200 морских милях к востоку от Фолклендских островов. На борту Argos Georgia, кроме россиян, находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца.

Известно, что троих граждан РФ спасти не удалось, а один пропал без вести.

Ранее сообщалось, что у команды российского фрегата «Штандарт», который не пустили во французский порт, скоро закончится запас воды.