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В Петербурге мигрант изнасиловал 14-летнюю девочку в машине

kp.ru: в Петербурге мигрант надругался над школьницей

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В Василеостровском районе Петербурга правоохранители устанавливают обстоятельства изнасилования несовершеннолетней, по подозрению в совершении преступления задержан иностранец. Об этом сообщает kp.ru.

С заявлением в полицию обратилась жительница Василеостровского района, женщина рассказала, что 19 июля в переулке Каховского нападению подверглась ее 14-летняя дочь. Девочку в машине изнасиловал незнакомый мужчина.

Подозреваемого удалось задержать, им оказался 37-летний уроженец Таджикистана, возбуждено уголовное дело. Известно, что мигрант уже попадал в поле зрения правоохранителей — в 2017 году его судили за покушение на дачу взятки. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось, что в Тюменской области молодого человека осудили за изнасилование сестры. Юноша надругался над 11-летней девочкой, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 3 месяцев лишения свободы.

Ранее в Хабаровске подросток-инвалид пытался изнасиловать трехлетнюю девочку.

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