Суд в РФ признал преступления нацистов в Липецкой области в годы войны геноцидом

Липецкий суд признал преступления нацистов в годы оккупации региона в период Великой Отечественной войны геноцидом народов СССР. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ.

Отмечается, что суд удовлетворил заявление прокурора и признал установленные и вновь выявленные преступления, совершенные «нацистскими оккупационными властями и их пособниками в отношении преднамеренно уничтоженных более 3 тысяч мирных советских граждан, насильственно угнанных нацистами на принудительные работы в Германию более тысячи человек, военными преступлениями и преступлениями против человечности».

До этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявлял, что позиция ФРГ, согласившейся на выплату Намибии компенсации за геноцид, но при этом отказавшейся от компенсаций всем пережившим блокаду Ленинграда, — это пример политики двойных стандартов.

Ранее в Крыму предложили объявить 24 февраля Днем борьбы с нацизмом.