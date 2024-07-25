Названа дата заседания по обвиняемому в подрыве машины в Москве

Заседание суда, на котором будет решаться вопрос с предварительным арестом россиянина Евгения Серебрякова, обвиняемого в подрыве машины в Москве, состоится в турецком Бодруме 25 июля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, ожидается недолгое заседание, поскольку в Турции Серебряков не совершал преступлений.

В соответствии с законодательством Турции предварительный арест может быть наложен на срок до 40 дней, за это время страна, требующая экстрадиции, в данном случае Россия, должна предоставить соответствующие документы.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал. В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в квартире обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова прошли обыски.