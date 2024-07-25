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Минтруд рассказал, как россияне отдохнут на Новый год

Минтруд: в новогодние праздники россияне отдохнут с 29 декабря по 8 января

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россияне будут отдыхать 11 дней в новогодние праздники, с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года. Об этом журналистам сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС.

На майские праздники в следующем году будет восемь выходных: с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

«Субботу 4 января предлагаем перенести на пятницу 2 мая, а 5 января — на среду 31 декабря. Новогодние каникулы 2024-2025 года продлятся 11 дней. А новогодние каникулы 2025-2026 гг. начнутся 31 декабря 2025 года», — сказал Котяков.

До этого сообщалось, что большинство — 87% — российских специалистов работали в новогодние выходные в 2024 году, при этом 52% из них всегда работают по праздникам. 41% опрошенных объясняют свои переработки тем, что «не видят разницы между обычными выходными и новогодними праздниками». Это показало исследование сервиса Профи, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru». Аналитики выяснили, что в этом году в новогодние праздники не работали лишь 13,5% специалистов.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если заставляют работать в праздники.

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