Подозреваемый в подрыве машины в Москве хотел бежать из Турции в Грецию

Россиянин Евгений Серебряков, которого задержали в Турции по подозрению в подрыве автомобиля в Москве, намеревался бежать из города Бодрума в Грецию. Об этом сообщает телеканал TRT Haber со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Было установлено, что террорист прибыл в Бодрум, чтобы перебраться в Грецию, договорившись об этом с торговцами людьми», — говорится в материале.

Для того, чтобы пересечь водоем, Серебряков хотел купить лодку, утверждают источники телеканала.

24 июля в Москве произошел взрыв внедорожника офицера Генерального штаба Андрея Торгашова. По данным МВД РФ, исполнитель взрыва, действуя по заданию украинских спецслужб, установил взрывное устройство под днище автомобиля и дистанционно его активировал.

В результате инцидента пострадали Торгашов и его супруга, офицер потерял конечности. По подозрению в совершении преступления в турецком Бодруме при содействии местной разведки задержали Евгения Серебрякова. Вечером того же дня суд заочно арестовал мужчину и обвинил его в незаконном хранении взрывчатки и покушении на ликвидацию двух человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стала известна дата заседания по делу о подрыве машины в Москве.